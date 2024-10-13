Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в ЕС

«Сербия обязательно будет представлена (на саммите БРИКС. — Прим. ред.) в Казани. Было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС», — сказал он.
Вулин напомнил, что вступление в это объединение привлекательно для многих стран, приведя в пример ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию. С учетом этого он указал, что такая позиция аналогична и для Сербии.
«Так что нет никаких сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС», — отметил Вулин.
Москва с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.