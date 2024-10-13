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Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в ЕС

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Белград рассматривает присоединение к БРИКС в качестве реальной альтернативы вступлению в ЕС, заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Источник: © РИА Новости

«Сербия обязательно будет представлена (на саммите БРИКС. — Прим. ред.) в Казани. Было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС», — сказал он.

Вулин напомнил, что вступление в это объединение привлекательно для многих стран, приведя в пример ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию. С учетом этого он указал, что такая позиция аналогична и для Сербии.

«Так что нет никаких сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС», — отметил Вулин.

Москва с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

БРИКС