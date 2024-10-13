Головченко прибыл с официальным визитом в Оман

«У трапа Романа Головченко встречает Министр иностранных дел Султаната Бадр бен Хамад Аль-Бусаиди», — сказано в Telegram-канале правительства.
Как сообщали ранее в правительственной пресс-службе, в Маскате премьер-министр Беларуси проведет переговоры с руководством Омана. По итогам планируется подписание целого пакета документов.
Там также информировали, что после Роман Головченко направится с рабочим визитом в Пакистан, где примет участие в заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС.
В пресс-службе подчеркивали, что это будет первое заседание, на котором Беларусь будет присутствовать как полноправный член организации. На полях форума запланировано также проведение ряда двусторонних встреч.
Беларусь стала десятым членом Шанхайской организации сотрудничества летом этого года. Соответствующее решение было подписано на заседании Совета глав государств — членов ШОС в Астане.