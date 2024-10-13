Ключевые события прошедшей недели представили в Правительстве

«Ключевые события прошедшей недели — в воскресном дайджесте», — говорится в сообщении.
На прошедшей неделе:
— Олжас Бектенов: подготовка к холодам завершена — нужно провести весь отопительный сезон на должном уровне и обеспечить уголь по доступным ценам для населения.
— К отопительному сезону в регионах подготовлено более 12 тыс. автономных котельных, ремонт сетей теплоснабжения завершен на 99%, водоснабжения — на 90% и на 98% — по водоотведению.
— До конца 2024 года газом обеспечат свыше 300 тыс. человек — будут построены и модернизированы более 1,7 тыс. км газовых сетей.
— Правительством выделено 5 млрд тенге на реконструкцию магистральных теплосетей Актау.
— Премьер-Министр: В работе по увеличению лесного фонда важно обеспечить жесткий контроль и должную координацию.
— В Жамбылской области построят сахарный завод с выпуском порядка 130 тыс. тонн продукции в год.
— Впервые за 5 лет план подачи воды в Арал выполнен почти на 100% — снизилась минерализация моря, увеличилась популяция рыбы.