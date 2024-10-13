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Сестра Ким Чен Ына предупредила одну страну об ужасной катастрофе

Повторная отправка южнокорейских беспилотников на подконтрольную Пхеньяну территорию дорого обойдется Сеулу. Об этом заявила сестра главы КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, сообщает SCMP.

Источник: Korean Central News Agency

В минувшую субботу в Северной Корее сообщили о налете на столицу беспилотников, которые сбросили антиправительственные листовки. В Сеуле обвинения отвергли.

Обнаружение еще хоть одного южнокорейского беспилотника над Пхеньяном «безусловно, приведет к ужасной катастрофе», предупредила Ким Е Чжон и выразила надежду, что этого не произойдет.

В октябре власти КНДР решили перекрыть дороги, связывающие страну с Южной Кореей. Местное информагентство ЦТАК пояснило, что это обусловлено необходимостью предотвратить войду между странами.