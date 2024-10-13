До этого, 4 марта, политолог Вадим Мингалев в беседе с «Известиями» объяснил, что негативное отношение западных стран к России вызвано тем, что они теряют свою власть над мировым большинством, в то время как РФ расширяет свое влияние и способна стать фундаментом для становления нового миропорядка. Кроме того, Россия богата природными ресурсами и сохраняет духовные ценности, в отличие от государств Запада.