«Я по-прежнему считаю, что это была правильная стратегия. Было правильно после холодной войны попытаться улучшить отношения с Россией», — сказал Столтенберг, его слова приводит ТАСС.
Сравнивая период холодной войны с настоящим моментом, бывший генсек альянса указал, что сейчас мир стал более непредсказуемым. В прошлом было легче предвидеть развитие событий на международной арене, потому что было ясно, что стороны не готовы рисковать.
Столтенберг добавил, что страны — члены НАТО сейчас инвестируют в военные мощности не для того, чтобы участвовать в вооруженных конфликтах, а для их предотвращения. В ином случае, по мнению бывшего генсека блока, Россия и другие страны не будут воспринимать альянс всерьез, передает «Газета.Ru».
Ранее, 30 августа, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что выстраивание хороших отношений между Вашингтоном и Москвой — правильный ход и умная стратегия.
До этого, 4 марта, политолог Вадим Мингалев в беседе с «Известиями» объяснил, что негативное отношение западных стран к России вызвано тем, что они теряют свою власть над мировым большинством, в то время как РФ расширяет свое влияние и способна стать фундаментом для становления нового миропорядка. Кроме того, Россия богата природными ресурсами и сохраняет духовные ценности, в отличие от государств Запада.