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СМИ: в КНДР приказали привести в готовность артиллерию на границе

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Генштаб Корейской народной армии приказал привести в полную готовность приграничные артиллерийские соединения, сообщило радио «Голос Кореи» со ссылкой на представителя Минобороны КНДР.

Источник: © РИА Новости

«Тринадцатого октября представитель Министерства обороны КНДР заявил о том, что Генштаб КНА приказал приграничным артиллерийским соединениям быть готовыми к стрельбе», — говорится в заявлении.

В пятницу МИД КНДР заявил, что с прошлой недели Южная Корея трижды запускала беспилотные летательные аппараты над Пхеньяном для распространения листовок. В ведомстве назвали этот шаг военной провокацией и нарушением суверенитета.

С конца мая Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на засылку южнокорейскими активистами листовок в КНДР.