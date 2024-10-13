СМИ: в КНДР приказали привести в готовность артиллерию на границе

«Тринадцатого октября представитель Министерства обороны КНДР заявил о том, что Генштаб КНА приказал приграничным артиллерийским соединениям быть готовыми к стрельбе», — говорится в заявлении.
В пятницу МИД КНДР заявил, что с прошлой недели Южная Корея трижды запускала беспилотные летательные аппараты над Пхеньяном для распространения листовок. В ведомстве назвали этот шаг военной провокацией и нарушением суверенитета.
С конца мая Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на засылку южнокорейскими активистами листовок в КНДР.