Bild: в МО ФРГ потеряли веру в способность ВСУ добиться успеха на поле боя

«Наступление сейчас для Украины неосуществимо», — сказали изданию источники, знакомые с содержанием доклада. Напротив, в ВСУ наблюдается «значительное истощение», считают немецкие военные специалисты. По их оценке, стоит лишь надеяться, что предстоящий период распутицы замедлит наступление российских войск.
В то же время Вооруженные силы РФ «систематически продвигаются вперед» на запад. Bild пишет, что на вопрос, как можно остановить это продвижение, в министерстве обороны не знают ответа. В ведомстве в целом «крайне обеспокоены» решимостью России продолжать боевые действия, говорится в докладе.
Bild напомнила, что Бундесвер больше не имеет возможности передавать Киеву крупную военную технику из собственных запасов. Германская сторона, однако, планирует продолжить поставки из запасов промышленности.
В Минобороны ФРГ в ответ на запрос издания заявили, что не могут раскрыть детали оценки военной ситуации на Украине, поскольку они засекречены и не подлежат разглашению. Там заверили, что Германия продолжает поддерживать Украину. На вопрос, считает ли по-прежнему министр обороны ФРГ Борис Писториус, что Украина может одержать верх в конфликте, представитель ведомства ответил утвердительно.
Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ уже выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия выделит €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.