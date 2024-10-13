Bild: в МО ФРГ потеряли веру в способность ВСУ добиться успеха на поле боя

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ уже выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия выделит €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.