WP узнала, что ХАМАС планировал повторить теракт 11 сентября в Израиле

ХАМАС рассматривал возможность удара по железнодорожной сети Израиля, в том числе бензовозов, которые были сочтены легкой целью и могли быть взорваны в Тель-Авиве. Кроме того, группировка изучала возможность модификации транспортных средств, чтобы те передвигались по рельсам, а также превращение рыболовецких судов в скоростные ударные катеры для доставки боевиков и взрывчатки в израильские порты. В материалах отмечается, что в отношении плана «лодки как бомбы» боевики определились со способом, «который работает».