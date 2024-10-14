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Филиппо: Дмитрий Медведев разгромил страны НАТО, рассказав правду

Медведев заявил, что у Запада нет денег на нужды собственных государств, однако есть средства «на содержание» Киева.

Источник: РИА "Новости"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев нанёс сокрушительный удар по Североатлантическому альянсу, заявил французский политик Флориан Филиппо.

Лидер партии «Патриоты» прокомментировал слова Медведева, который заявил, что у Запада нет средств на нужды собственных государств, однако есть деньги «на содержание» Киева.

«Медведев разгромил страны НАТО, обрушив на них абсолютную правду в своём новом заявлении, выдав им абсолютную правду! И Макрону досталось по делу!», — написал Филиппо в соцсети X*.

Ранее сообщалось, что Медведев призвал налогоплательщиков из Соединённых Штатов и других западных стран задуматься, какие полезные дела можно было бы совершить на средства, выделенные Украине.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Медведев Дмитрий
НАТО