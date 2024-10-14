Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев нанёс сокрушительный удар по Североатлантическому альянсу, заявил французский политик Флориан Филиппо.
Лидер партии «Патриоты» прокомментировал слова Медведева, который заявил, что у Запада нет средств на нужды собственных государств, однако есть деньги «на содержание» Киева.
«Медведев разгромил страны НАТО, обрушив на них абсолютную правду в своём новом заявлении, выдав им абсолютную правду! И Макрону досталось по делу!», — написал Филиппо в соцсети X*.
Ранее сообщалось, что Медведев призвал налогоплательщиков из Соединённых Штатов и других западных стран задуматься, какие полезные дела можно было бы совершить на средства, выделенные Украине.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.