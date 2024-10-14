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Шериф Бьянко заявил о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Правоохранители задержали мужчину на блокпосте перед местом проведения очередного предвыборного выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Источник: Reuters

Сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов задержали вооруженного мужчину, который пытался попасть на предвыборный митинг кандидата в президенты страны от Республиканской партии Дональда Трампа. Ситуацию прокомментировал шериф американского округа Риверсайд в штате Калифорния Чад Бьянко.

По его словам, это было предотвращение третьей попытки покушения на политика. После инцидента безопасность мероприятия была усилена.

Вем Миллер намеревался попасть на выступление Трампа с дробовиком, заряженным пистолетом и магазином большой емкости в машине. Однако нарушителя остановили на блокпосте перед местом проведения митинга.

Ранее сообщалось, что американца сразу задержали. Он имел при себе поддельные билеты для проезда на территорию.

Трамп Дональд