Шериф Бьянко заявил о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов задержали вооруженного мужчину, который пытался попасть на предвыборный митинг кандидата в президенты страны от Республиканской партии Дональда Трампа. Ситуацию прокомментировал шериф американского округа Риверсайд в штате Калифорния Чад Бьянко.
По его словам, это было предотвращение третьей попытки покушения на политика. После инцидента безопасность мероприятия была усилена.
Вем Миллер намеревался попасть на выступление Трампа с дробовиком, заряженным пистолетом и магазином большой емкости в машине. Однако нарушителя остановили на блокпосте перед местом проведения митинга.
Ранее сообщалось, что американца сразу задержали. Он имел при себе поддельные билеты для проезда на территорию.