Израилю будет предоставлена американская система противовоздушной обороны, тогда как Киев останется в ожидании, заявил посол МИД Российской Федерации по преступлениям Киева Родион Мирошник.
Таким образом он прокомментировал решение Вашингтона передать Израилю противоракетный комплекс THAAD.
«Израиль получит американскую систему ПВО, Украина — подождёт. После отмены Рамштайна с Байденом, Зеленский получил ещё одну звонкую оплеуху. США в оперативном режиме приняли решение о выделении системы перехвата THAAD Израилю», — написал Мирошник в Telegram.
Дипломат подчеркнул, что «стоны и требования» украинского главы о немедленной поставке Patriot Вооружённым силам Украины остались «без внятного ответа». При этом израильские военные получили положительный ответ «крайне быстро».
Мирошник назвал мысли Зеленского о «стратегических американских партнёрах» фантазиями.
Ранее сообщалось, что Пентагон направит ЦАХАЛ противоракетную систему THAAD. Соединённые Штаты намерены Израиль от возможной атаки со стороны Ирана.