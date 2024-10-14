Bloomberg: Европа начала приближение к переломному моменту своей истории

Переломный момент в существовании Европы может наступить в ближайшее время. К такому выводу пришли авторы одного из материалов Bloomberg.
В заголовок текста журналисты вынесли сочетание «жестокий мир». По их мнению, именно в нем европейским странам нужно успеть отстоять свое место.
«Европейский проект приближается к критической точке. Сочетание политического паралича, внешних угроз и экономического недуга грозит положить конец амбициям ЕС стать самостоятельной глобальной силой», — указано в материале.
Журналисты озвучили перечень проблем, с которыми столкнулись страны европейского региона. На данный момент старый и привычный порядок рушится. Например, во Франции крайне правые получили право вето в новом правительстве, что не может не повлиять на общую повестку. В Германии закрывается один из крупнейших производителей авто. Кроме того, Евросоюз теряет покупателей в лице американских технологических гигантов на фоне нового законодательства.
Европа уже не способна действовать как сплоченный и динамичный экономический блок. Системы стран не позволяют генерировать капитал для обороны и вложения в передовые технологии.
Ранее сообщалось, что Евросоюзу необходимо озаботиться наращиванием военного потенциала. Причиной является риск возможного конфликта с Россией через шесть-восемь лет.