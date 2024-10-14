Bloomberg: Европа начала приближение к переломному моменту своей истории

Журналисты озвучили перечень проблем, с которыми столкнулись страны европейского региона. На данный момент старый и привычный порядок рушится. Например, во Франции крайне правые получили право вето в новом правительстве, что не может не повлиять на общую повестку. В Германии закрывается один из крупнейших производителей авто. Кроме того, Евросоюз теряет покупателей в лице американских технологических гигантов на фоне нового законодательства.