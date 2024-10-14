МИД РФ назвал передачу США системы THAAD Израилю «еще одной оплеухой» Зеленскому

8 октября президент США решил отложить намеченную на 10—15 октября поездку в Германию и Анголу из-за приближавшегося к Соединенным Штатам сверхмощного урагана «Милтон». В связи с этим не состоялась и запланированная на 12 октября на авиабазе Рамштайн в ФРГ встреча контактной группы по военному содействию Украине.