МИД РФ назвал передачу США системы THAAD Израилю «еще одной оплеухой» Зеленскому

«Израиль получит американскую систему ПВО, Украина — подождет. После отмены “Рамштайна” с [президентом США Джо] Байденом Зеленский получил еще одну звонкую оплеуху. США в оперативном режиме приняли решение о выделении системы перехвата THAAD Израилю», — написал дипломат в своем телеграм-канале.
Мирошник отметил, что все «требования Зеленского о немедленной поставке ПВО Patriot Киеву остались без внятного ответа из Вашингтона, а вот Тель-Авиву ответ пришел крайне быстро, и ответ положительный».
8 октября президент США решил отложить намеченную на
12 октября новостной портал Ynet сообщил, что США в кратчайшие сроки передадут Израилю систему ПРО THAAD. Пентагон 13 октября подтвердил эту информацию.
Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск, а также городов и важных объектов от баллистических ракет — как малой дальности, так и стратегических.
Ситуация между Ираном и Израилем.
Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по израильской территории в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве ХАМАС, ливанской шиитской организации «Хезболлах» и иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС). В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили намеченные цели, однако Израиль утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть перехвачена.
9 октября министр обороны Йоав Галант предупредил, что Израиль не отказывается от планов в ответ на ракетную атаку нанести по Ирану удар, который будет настолько «смертоносным и неожиданным», что иранцы не успеют ничего понять.