В США заметили загадочный рой дронов над крупнейшей военно-морской базой

В этой местности сосредоточено множество военных объектов. В частности, в Ленгли также расположена штаб-квартира ЦРУ, а Норфолк — крупнейшая военно-морская база в мире, рядом с которой находится база элитного отряда «морских котиков» Team Six.
Дроны замечали над военными объектами в США и прежде, но этот случай особенный, отмечают собеседники издания. Нынешние инциденты происходили в декабре 2023 года, аппараты появлялись в небе в течение 45−60 минут после захода солнца. Очевидцы оценили, что длина дронов достигает 6 м, скорость полета — 160 км в час, а звук от них сравнили с «парадом газонокосилок». Некоторые из беспилотников слегка светились. Полицейские пытались преследовать аппараты пешком и на патрульном автомобиле, но упустили цели.
Кому принадлежат беспилотники — непонятно, признались собеседники WSJ. Некоторые из них предположили, что за этими действиями стоят Россия или Китай, которые хотят проверить реакцию американских военных. Чиновники не верят в версию об обычных энтузиастах, учитывая сложность операции и то, что дроны не использовали обычный диапазон частот для серийных коммерческих БПЛА.
Армия США по закону не может сбивать беспилотники вблизи военных баз, если только аппараты не представляют непосредственной угрозы. Наблюдение с воздуха не подпадает под это определение.
В январе 2024-го в деле появился подозреваемый: 26-летний студент Университета Миннесоты, китайский гражданин Фэнъюнь Ши. Сотрудники ФБР обнаружили на его дроне снимки военных судов, стоящих в сухом доке. Его задержали при попытке сесть на рейс в Китай без обратного билета. Мужчина рассказал, что запускал БПЛА ради развлечения.
Ши был обвинен в незаконной съемке фотографий секретных военно-морских объектов, это стало первым случаем, когда использование беспилотника попало под закон о шпионаже. Мужчина признал себя виновным, его приговорили к шести месяцам лишения свободы. «Если бы он был иностранным агентом, он был бы худшим шпионом из когда-либо известных», — сказал его адвокат Шаомин Чэн.