В США заметили загадочный рой дронов над крупнейшей военно-морской базой

Дроны замечали над военными объектами в США и прежде, но этот случай особенный, отмечают собеседники издания. Нынешние инциденты происходили в декабре 2023 года, аппараты появлялись в небе в течение 45−60 минут после захода солнца. Очевидцы оценили, что длина дронов достигает 6 м, скорость полета — 160 км в час, а звук от них сравнили с «парадом газонокосилок». Некоторые из беспилотников слегка светились. Полицейские пытались преследовать аппараты пешком и на патрульном автомобиле, но упустили цели.