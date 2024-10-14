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НАТО начинает учения ядерных сил «Стойкий полдень» на севере Европы

В альянсе утверждают, что манёвры являются плановыми.

Источник: РИА "Новости"

Манёвры ядерных сил Североатлантического альянса «Стойкий полдень» начинаются в северной части Европы, информирует пресс-служба НАТО.

В масштабных учениях будут задействованы две тысячи военнослужащих из 13 страны альянса. Кроме того, в них будут участвовать до 60 военных самолётов, которые способны нести ядерное оружие.

В НАТО утверждают, что учения являются плановыми. Подготовка к ним осуществлялась более года. В заявлении пресс-службы также говорится, что боевое оружие не используется.

Манёвры продлятся две недели.

Ранее аналитик Игорь Коротченко заявил, что целью учений Североатлантического альянса является подготовка к ядерному конфликту.

НАТО
учения