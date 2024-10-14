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Четыре военных погибли при ударе БПЛА «Хезболлы» по базе Израиля

Еще семь человек получили серьезные ранения и были доставлены в больницы.

Движение «Хезболла» запустила беспилотный летательный аппарат по базе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рядом с городом Биньямина — Гиват-Ада. Подробности о последствиях сообщила армейская пресс-служба.

По данным ЦАХАЛ, всего после удара погибли четыре израильских солдата. Еще семь человек получили ранения разной степени тяжести и сейчас находятся в больницах.

«В воскресенье беспилотный летательный аппарат, запущенный организацией “Хезболла”, нанес удар по военной базе рядом с Биньяминой», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение атаковало базу бригады «Голани» на юге Хайфы. В результате ранения получили порядка 40 израильских военных.