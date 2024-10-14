NYP: ФБР не считает инцидент в Калифорнии покушением на Трампа

Федеральное бюро расследований не считает, что задержание вооружённого мужчины около площадки, где выступал Дональд Трамп, является попыткой покушения, пишет New York Post.
Издание ссылается на источники в правоохранительных органах Соединённых Штатов.
«ФБР не считает, что это было попыткой покушения», — говорится в публикации.
Источники утверждают, что жизни бывшего американского лидера и кандидата в президенты США ничего не угрожало.
Ранее сообщалось, что американские правоохранители задержали вооружённого мужчину, который пытался попасть на предвыборный митинг Трампа в Калифорнии.
Шериф округа Риверсайд в штате Калифорния Чад Бьянко заявил, что речь идёт о предотвращении третьей попытки покушения на республиканца.