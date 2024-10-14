Олбани
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYP: ФБР не считает инцидент в Калифорнии покушением на Трампа

Американские правоохранители задержали вооружённого мужчину, который пытался пробраться на предвыборный митинг Трампа.

Источник: Reuters

Федеральное бюро расследований не считает, что задержание вооружённого мужчины около площадки, где выступал Дональд Трамп, является попыткой покушения, пишет New York Post.

Издание ссылается на источники в правоохранительных органах Соединённых Штатов.

«ФБР не считает, что это было попыткой покушения», — говорится в публикации.

Источники утверждают, что жизни бывшего американского лидера и кандидата в президенты США ничего не угрожало.

Ранее сообщалось, что американские правоохранители задержали вооружённого мужчину, который пытался попасть на предвыборный митинг Трампа в Калифорнии.

Шериф округа Риверсайд в штате Калифорния Чад Бьянко заявил, что речь идёт о предотвращении третьей попытки покушения на республиканца.

Трамп Дональд