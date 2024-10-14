Байден: США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ЯО

Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий для снижения ядерной угрозы. Такое заявление сделал хозяин Белого дома Джо Байден.
Он прокомментировал получение Нобелевской премии мира японской ассоциацией «Хиданкё», члены которой пережили в XX веке атомные бомбардировки. По словам американского лидера, страны должны объединиться и работать над тем, чтобы навсегда избавиться от ядерного оружия.
«Ни нашим странам, ни всему миру не выгодно тормозить прогресс в сокращении ядерных арсеналов», — указал Байден.
Президент добавил, что снижение ядерной угрозы нужно из-за того, что в современном мире все чаще возникают противоречия и опасности. Они подрывают нормы и соглашения, которые длительные годы работали между государствами.
Ранее сообщалось, что Москва оставляет за собой право применения ядерного оружия в случае агрессии. В том числе, если противник при использовании обычного оружия создает критическую угрозу суверенитету.