Байден заявил о готовности вести переговоры с РФ, КНР и КНДР о ядерном оружии

Хиросима и Нагасаки подверглись американской атомной бомбардировке в 1945 году. Японские города стали единственными местами боевого применения ядерного оружия. При атаке погибли 70−100 тыс. человек в Хиросиме и 70 тыс. в Нагасаки. Число погибших вместе с теми, кто умер от лучевой болезни, превышает 500 тыс. Президенты США Барак Обама и Джо Байден посещали Хиросиму, но не извинялись за события Второй мировой войны.