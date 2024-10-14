Байден заявил о готовности вести переговоры с РФ, КНР и КНДР о ядерном оружии

«США готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы снизить ядерную угрозу. Ни нашим странам, ни всему миру не выгодно тормозить прогресс в сокращении ядерных арсеналов. Снижение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям современного мира, а именно из-за них», — говорится в тексте поздравления.
Господин Байден поздравил «Нихон Хиданкё» за признание «исторической работы» против применения ядерного оружия. По его мнению, члены организации десятилетиями «служили человеческим свидетельством катастрофических человеческих потерь от ядерного оружия, рассказывая историю, которую человечество должно услышать». Он также поздравил Японию с «признанием моральной ясности и непоколебимой приверженности ее народа и правительства предотвращению распространения и использования ядерного оружия». Президент не упомянул ответственность США за бомбардировку 1945 года.
Хиросима и Нагасаки подверглись американской атомной бомбардировке в 1945 году. Японские города стали единственными местами боевого применения ядерного оружия. При атаке погибли 70−100 тыс. человек в Хиросиме и 70 тыс. в Нагасаки. Число погибших вместе с теми, кто умер от лучевой болезни, превышает 500 тыс. Президенты США Барак Обама и Джо Байден посещали Хиросиму, но не извинялись за события Второй мировой войны.