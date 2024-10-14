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Дотком: США поддерживают геноцид в секторе Газа и любят убивать людей

Дотком оценил материал, в котором говорится, что администрация США «с конца Второй мировой войны убила более 20 миллионов человек».

Источник: AP 2023

Создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (настоящее имя — Ким Шмитц) заявил, что Соединённые Штаты поддерживают «геноцид» в секторе Газа.

Кроме того, он выразил мнение, что американские власти «любят убивать людей».

«Администрация США с конца Второй мировой войны убила более 20 миллионов человек в 37 пострадавших странах. Конечно, они поддерживают геноцид в Газе. Они любят убивать людей», — написал Дотком в соцсети X*.

Таким образом он прокомментировал материал «Центра исследований по вопросам глобализации», в котором говорится, что с конца Второй мировой войны действия Вашингтона якобы привели к гибели свыше 20 миллионов людей в 37 государствах.

Ранее Дотком заявил, что Киев уже проиграл в украинском конфликте, однако мировые средства массовой информации молчат об этом до подведения итогов президентских выборов в Соединённых Штатах.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.