Китай начал военные учения вокруг Тайваня

Ли Си сообщил, что в ходе учений корабли и самолеты приблизятся к Тайваню с разных направлений и «проведут маневры по совместному штурму с участием разнородных ударных сил». ВМС и ВВС проведут совместное патрулирование, пройдут тренировки по «блокированию и взятию под контроль ключевых портов и районов, нанесению ударов по морским и наземным целям».