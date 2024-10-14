Китай начал военные учения вокруг Тайваня

Как передает «Синьхуа», Народно-освободительной армия Китая направила сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы, ракетные и другие войска на учения «Совместный меч-2024B» в Тайваньском проливе. Тренировки пройдут в северной, южной и восточной частях острова.
Ли Си сообщил, что в ходе учений корабли и самолеты приблизятся к Тайваню с разных направлений и «проведут маневры по совместному штурму с участием разнородных ударных сил». ВМС и ВВС проведут совместное патрулирование, пройдут тренировки по «блокированию и взятию под контроль ключевых портов и районов, нанесению ударов по морским и наземным целям».
«Учения служат суровым предупреждением сепаратистским силам, стремящимся к “независимости Тайваня”, и являются справедливым и необходимым шагом для защиты национального суверенитета и сохранения государственного единства», — заявил Ли Си.
Администрация Тайваня заявила, что учения Китая являются «вопиющей провокацией». Источник Reuters на острове считает, что Китай практикует блокаду тайваньских портов на севере и юге и международных морских путей, а также отражение прибытия иностранных сил.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Китай считает остров своей территорией.