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Китай начал военные учения вокруг Тайваня

Китай в ходе учений вокруг Тайваня намерен провести тренировку по блокированию и взятию под контроль ключевых портов и районов, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования китайской армии Ли Си. Тайвань назвал учения провокацией.

Источник: РИА "Новости"

Как передает «Синьхуа», Народно-освободительной армия Китая направила сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы, ракетные и другие войска на учения «Совместный меч-2024B» в Тайваньском проливе. Тренировки пройдут в северной, южной и восточной частях острова.

Ли Си сообщил, что в ходе учений корабли и самолеты приблизятся к Тайваню с разных направлений и «проведут маневры по совместному штурму с участием разнородных ударных сил». ВМС и ВВС проведут совместное патрулирование, пройдут тренировки по «блокированию и взятию под контроль ключевых портов и районов, нанесению ударов по морским и наземным целям».

«Учения служат суровым предупреждением сепаратистским силам, стремящимся к “независимости Тайваня”, и являются справедливым и необходимым шагом для защиты национального суверенитета и сохранения государственного единства», — заявил Ли Си.

Администрация Тайваня заявила, что учения Китая являются «вопиющей провокацией». Источник Reuters на острове считает, что Китай практикует блокаду тайваньских портов на севере и юге и международных морских путей, а также отражение прибытия иностранных сил.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Китай считает остров своей территорией.

учения