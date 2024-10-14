Генсек ООН: нападение на миссию в Ливане нарушает международное право

«Атаки на миротворцев являются нарушением международного права, в том числе международного гуманитарного права. Они могут представлять собой военные преступления», — говорится в заявлении господина Гутерриша.
Генсек отметил, что безопасность персонала и имущества ООН должна быть гарантирована, а неприкосновенность помещений организации должна соблюдаться в любое время вне зависимости от обстоятельств. Господин Гутерриш обратил внимание, что миссия в Ливане была санкционирована Советом Безопасности ООН.
В воскресенье два танка Армии обороны Израиля разрушили главные ворота на территории, где расположены миротворцы. Спустя два часа после того, как военная техника покинула это место, были выпущены снаряды, которые привели к задымлению. Пострадали несколько миротворцев. В последние дни в результате других инцидентов были ранены еще несколько миротворцев.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне, 13 октября, обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом вывести миротворческие силы с территории Ливана. Израиль ведет там наземную операцию против движения «Хезболла». По словам израильского премьера, это нужно для безопасности самих же миротворцев.