Генсек ООН: нападение на миссию в Ливане нарушает международное право

В воскресенье два танка Армии обороны Израиля разрушили главные ворота на территории, где расположены миротворцы. Спустя два часа после того, как военная техника покинула это место, были выпущены снаряды, которые привели к задымлению. Пострадали несколько миротворцев. В последние дни в результате других инцидентов были ранены еще несколько миротворцев.