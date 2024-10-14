В Кремле высказались об идее ввести налог на бездетность

«Важно знать детали предложения, что имеется в виду — нам неизвестно», — сказал Песков РИА Новости.
Пресс-секретарь президента напомнил, что такой налог уже существовал в советское время.
«Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию», — отметил Песков, подытожив, что свое заключение «должны сделать специалисты».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе введения налога на бездетность, назвав такую идею «крайностью» и призвав «не пугать общество».
Как отметил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, идея введения налога на бездетность вызывает лишь недоумение, для повышения рождаемости необходимо предоставлять преференции матерям и семьям с детьми.