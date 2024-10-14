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В Кремле высказались об идее ввести налог на бездетность

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Детали предложения о введении в России налога на бездетность Кремлю пока неизвестны, в этом вопросе требуется анализ в том числе советского опыта, однако на рождаемость эта инициатива вряд-ли повлияет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Важно знать детали предложения, что имеется в виду — нам неизвестно», — сказал Песков РИА Новости.

Пресс-секретарь президента напомнил, что такой налог уже существовал в советское время.

«Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию», — отметил Песков, подытожив, что свое заключение «должны сделать специалисты».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе введения налога на бездетность, назвав такую идею «крайностью» и призвав «не пугать общество».

Как отметил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, идея введения налога на бездетность вызывает лишь недоумение, для повышения рождаемости необходимо предоставлять преференции матерям и семьям с детьми.