В Кремле высказались об идее ввести налог на бездетность

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Детали предложения о введении в России налога на бездетность Кремлю пока неизвестны, в этом вопросе требуется анализ в том числе советского опыта, однако на рождаемость эта инициатива вряд-ли повлияет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.