Сийярто заявил, что США пытались вмешаться в венгерские выборы в 2022 году

Соединенные Штаты пытались помешать проведению честных парламентских выборов в Венгрии в 2022 году. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, американские власти тратили на этот процесс миллионы долларов. На данный момент США также тратят деньги, но только на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. Они поддерживают оппозиционные партии и недружественные государству СМИ.
«С другой стороны океана — очень-очень сильно, скажем так», — указал Сийярто.
Однако мнение народа все равно было услышано. Нынешнее руководство победило с большим перевесом, власти поддерживает огромное число граждан. Всего правящая фракция набрала 54% голосов, оппозиция — 35%.
Ранее Сийярто заявил, что не знает о попытке покушения на премьер-министра страны Виктора Орбана. Однако на власти постоянно идут атаки в юридическом, финансовом и политическом планах.