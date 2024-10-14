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Казахстан станет ареной «Игр будущего 2026»

Казахстан получил статус страны-организатора Игр будущего 2026 года, передает DKnews.kz.

Источник: TSM

Казахстан был официально выбран местом проведения Phygital Games of the Future 2026 — уникального турнира, объединяющего традиционные виды спорта и киберспорт. За право проведения этого турнира боролись три страны: Казахстан, Перу и Чили.

Участники будут соревноваться в дисциплинах, совмещающих физические и цифровые форматы.

Инициатива провести «Игры будущего» в Казахстане была предложена Президентом Касым-Жомартом Токаевым во время церемонии открытия первых игр в Казани в 2024 году. Следующий турнир состоится в ОАЭ в 2025 году, а в 2026 году соревнования пройдут в Астане.

«Казахстан активно поддерживает развитие киберспорта. С 2018 года было проведено более 140 турниров, в которых приняли участие свыше 40 тысяч спортсменов. Мы приложим все усилия для успешного проведения “Игр будущего”».

Роллан Сериков
И.о. председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК

Ранее представители Phygital International посетили Астану для оценки готовности города к проведению турнира. Казахстанская федерация киберспорта уже начала подготовку к «Играм будущего».