Казахстан станет ареной «Игр будущего 2026»

Инициатива провести «Игры будущего» в Казахстане была предложена Президентом Касым-Жомартом Токаевым во время церемонии открытия первых игр в Казани в 2024 году. Следующий турнир состоится в ОАЭ в 2025 году, а в 2026 году соревнования пройдут в Астане.