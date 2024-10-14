Китай удивился нежеланию Кубы отказаться от социализма

Пекин называет Гавану «хорошим братом, хорошим товарищем, хорошим другом». однако экономические связи двух стран слабы, отмечает FT. За последние 20 лет торговля Китая с Латинской Америкой выросла более чем в десять раз, объемы продолжают увеличиваться, однако импорт Кубой китайских товаров упал за пять лет к 2022 году с $1,7 млрд до $1,1 млрд.