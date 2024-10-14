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Лукашенко поздравил соотечественниц с трогательным и душевным праздником — Днем матери

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с самым трогательным и душевным осенним праздником — Днем матери. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

«Природа наделила нежные женские сердца неповторимым чувством материнской любви, которое своей теплотой и искренностью согревает, вдохновляет и делает нас сильнее на протяжении всей жизни, — говорится в поздравлении. — Заботливые руки мамы создают домашний уют, ее мудрость оберегает от бед и ошибок, а ласковая улыбка и добрые слова вне времени и расстояний наполняют наши мечты и свершения детской радостью и глубоким смыслом».

Глава государства отметил, что в трепетных переживаниях о родных и близких сокрыты жертвенность и великая духовная сила материнства, на протяжении веков выступающие источником единства и благополучия белорусов.

«Желаю нашим дорогим, любимым и единственным крепкого здоровья и немеркнущего сияния глаз от ощущения настоящего женского счастья», — добавил Александр Лукашенко.

Поздравление Президента с Днем матери
Президент Республики Беларусь

Дорогие соотечественницы!

Поздравляю вас с самым трогательным и душевным осенним праздником — Днем матери.

Природа наделила нежные женские сердца неповторимым чувством материнской любви, которое своей теплотой и искренностью согревает, вдохновляет и делает нас сильнее на протяжении всей жизни.

Заботливые руки мамы создают домашний уют, ее мудрость оберегает от бед и ошибок, а ласковая улыбка и добрые слова вне времени и расстояний наполняют наши мечты и свершения детской радостью и глубоким смыслом.

В трепетных переживаниях о родных и близких сокрыты жертвенность и великая духовная сила материнства, на протяжении веков выступающие источником единства и благополучия белорусов.

Желаю нашим дорогим, любимым и единственным крепкого здоровья и немеркнущего сияния глаз от ощущения настоящего женского счастья.

Александр Лукашенко,
14 октября 2024 года.

Лукашенко Александр
праздники