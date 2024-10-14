Лукашенко поздравил соотечественниц с трогательным и душевным праздником — Днем матери

«Природа наделила нежные женские сердца неповторимым чувством материнской любви, которое своей теплотой и искренностью согревает, вдохновляет и делает нас сильнее на протяжении всей жизни, — говорится в поздравлении. — Заботливые руки мамы создают домашний уют, ее мудрость оберегает от бед и ошибок, а ласковая улыбка и добрые слова вне времени и расстояний наполняют наши мечты и свершения детской радостью и глубоким смыслом».



Глава государства отметил, что в трепетных переживаниях о родных и близких сокрыты жертвенность и великая духовная сила материнства, на протяжении веков выступающие источником единства и благополучия белорусов.



«Желаю нашим дорогим, любимым и единственным крепкого здоровья и немеркнущего сияния глаз от ощущения настоящего женского счастья», — добавил Александр Лукашенко.



Поздравление Президента с Днем матери

Президент Республики Беларусь



Дорогие соотечественницы!



Поздравляю вас с самым трогательным и душевным осенним праздником — Днем матери.



Природа наделила нежные женские сердца неповторимым чувством материнской любви, которое своей теплотой и искренностью согревает, вдохновляет и делает нас сильнее на протяжении всей жизни.



Заботливые руки мамы создают домашний уют, ее мудрость оберегает от бед и ошибок, а ласковая улыбка и добрые слова вне времени и расстояний наполняют наши мечты и свершения детской радостью и глубоким смыслом.



В трепетных переживаниях о родных и близких сокрыты жертвенность и великая духовная сила материнства, на протяжении веков выступающие источником единства и благополучия белорусов.



Желаю нашим дорогим, любимым и единственным крепкого здоровья и немеркнущего сияния глаз от ощущения настоящего женского счастья.



Александр Лукашенко,

14 октября 2024 года.