«Природа наделила нежные женские сердца неповторимым чувством материнской любви, которое своей теплотой и искренностью согревает, вдохновляет и делает нас сильнее на протяжении всей жизни, — говорится в поздравлении. — Заботливые руки мамы создают домашний уют, ее мудрость оберегает от бед и ошибок, а ласковая улыбка и добрые слова вне времени и расстояний наполняют наши мечты и свершения детской радостью и глубоким смыслом».
Глава государства отметил, что в трепетных переживаниях о родных и близких сокрыты жертвенность и великая духовная сила материнства, на протяжении веков выступающие источником единства и благополучия белорусов.
«Желаю нашим дорогим, любимым и единственным крепкого здоровья и немеркнущего сияния глаз от ощущения настоящего женского счастья», — добавил Александр Лукашенко.
Поздравление Президента с Днем матери
Президент Республики Беларусь
Дорогие соотечественницы!
Поздравляю вас с самым трогательным и душевным осенним праздником — Днем матери.
Природа наделила нежные женские сердца неповторимым чувством материнской любви, которое своей теплотой и искренностью согревает, вдохновляет и делает нас сильнее на протяжении всей жизни.
Заботливые руки мамы создают домашний уют, ее мудрость оберегает от бед и ошибок, а ласковая улыбка и добрые слова вне времени и расстояний наполняют наши мечты и свершения детской радостью и глубоким смыслом.
В трепетных переживаниях о родных и близких сокрыты жертвенность и великая духовная сила материнства, на протяжении веков выступающие источником единства и благополучия белорусов.
Желаю нашим дорогим, любимым и единственным крепкого здоровья и немеркнущего сияния глаз от ощущения настоящего женского счастья.
Александр Лукашенко,
14 октября 2024 года.
Лукашенко поздравил соотечественниц с трогательным и душевным праздником — Днем матери
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с самым трогательным и душевным осенним праздником — Днем матери. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Природа наделила нежные женские сердца неповторимым чувством материнской любви, которое своей теплотой и искренностью согревает, вдохновляет и делает нас сильнее на протяжении всей жизни, — говорится в поздравлении. — Заботливые руки мамы создают домашний уют, ее мудрость оберегает от бед и ошибок, а ласковая улыбка и добрые слова вне времени и расстояний наполняют наши мечты и свершения детской радостью и глубоким смыслом».