Лукашенко обратился к белорускам в День матери, сказав про силу материнства

Лукашенко отметил, что заботливые руки мамы создают домашний уют, а ее мудрость оберегает от ошибок и бед. Он также добавил, что ласковая улыбка и добрые слова вне времени и расстояний наполняют мечты, свершения детской радостью, а также глубоким смыслом.