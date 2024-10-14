Лукашенко обратился к белорускам в День матери, сказав про силу материнства

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 14 октября, поздравил белорусок с самым трогательным и душевным осенним праздником — Днем матери и сказал про силу материнства. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что природа наделила нежные женские сердца неповторимым чувством материнской любви, которое своей теплотой, искренностью согревает, вдохновляет, делает сильнее на протяжении всей жизни.
Лукашенко отметил, что заботливые руки мамы создают домашний уют, а ее мудрость оберегает от ошибок и бед. Он также добавил, что ласковая улыбка и добрые слова вне времени и расстояний наполняют мечты, свершения детской радостью, а также глубоким смыслом.
Президент Беларуси подчеркнул, что в трепетных переживаниях о родных и близких сокрыты жертвенность, велика духовная сила материнства, которые на протяжении веков выступают источником единства, благополучия белорусов.
Ранее мы собрали, что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября, когда говорят «Зима приходит на Покров».
Тем временем Белстат составил портрет матери в Беларуси: «Образованная горожанка с двумя детьми».
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил о заморозках до −3 и резком похолодании с 14 по 20 октября в Беларуси: «Осень решила вернуться к своей климатической норме».