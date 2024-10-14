Установлены требования к знанию госязыка для получения гражданства Казахстана

Напомним, в июле текущего года введены в действие поправки в закон «О гражданстве Республики Казахстан», в соответствии с которыми ходатайство о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом, не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции РК, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.