Демешин: «Беспилотники и РЭБ помогут сохранить жизни солдат»

Правительство региона, общественные объединения и неравнодушные жители продолжают активно поддерживать формирования Восточного военного округа и добровольческие подразделения, предоставляя необходимые снаряжение и специальные средства. Работа по обеспечению армии будет продолжаться, пока не будет достигнута общая Победа.