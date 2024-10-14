Демешин: «Беспилотники и РЭБ помогут сохранить жизни солдат»

Хабаровский край передал очередную партию техники для поддержки военных, участвующих в специальной операции, сообщает телеграм-канал Демешин.
В состав новой партии вошли 268 беспилотников и 62 системы обнаружения и подавления дронов. Эта помощь станет важным вкладом в усилия армии на фронте.
Правительство региона, общественные объединения и неравнодушные жители продолжают активно поддерживать формирования Восточного военного округа и добровольческие подразделения, предоставляя необходимые снаряжение и специальные средства. Работа по обеспечению армии будет продолжаться, пока не будет достигнута общая Победа.
Как отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, «уверен, что беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы окажут значительное влияние на успешные операции группы войск “Восток” и помогут сохранить жизни наших военнослужащих».
Поддержка со стороны жителей региона и предпринимателей играет важную роль в этой работе.