Представитель Минобороны сказал, как будут принимать решение о применении оружия к беспилотникам

Минобороны Беларуси сказало, как будут применять оружие к беспилотникам. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил начальник управления по использованию воздушного пространства Вооруженных Сил Ростислав Давидюк.
Напомним, что президент Беларуси 7 октября 2024 года подписал указ об использовании силовиками оружия против БПЛА. По словам представителя Минобороны, изменения вступили в силу с 9 октября.
Давидюк отметил, что в 2023 году приняли решение, связанное с разработкой инструкции и порядке взаимодействия с должностными лицами по противодействию полетам малой авиации. Он уточнил, что речь в данном случае идет про сверхлегкие аппараты, авиамодели, беспилотные летательные средства.
Он добавил, что указанная инструкция направлена в заинтересованные органы, в том числе в Министерство внутренних дел, и другие силовые структуры. начальник управления по использованию воздушного пространства Вооруженных Сил уточнил, что взаимодействие с установленным алгоритмом данной инструкции осуществляется и сейчас.
— И я, в принципе, на практике вижу, как ежедневно она используется.
Давидюк также уточнил, что инициировать БПЛА мгновенно, то есть определить его принадлежность, законно он выполняет полет или нет, не представляется возможным.
— И нами, насколько можно, сокращено данное время реагирования, то есть с использованием средств связи уточняется у центра единой системы организации воздушного движения о правомерности выполнения полета данным беспилотным летательным аппаратом в исследуемом районе, — пояснил начальник управления по использованию воздушного пространства Вооруженных Сил Ростислав Давидюк.
Тем временем кафедра управления беспилотниками появится в Военной академии Беларуси.
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