Представитель Минобороны сказал, как будут принимать решение о применении оружия к беспилотникам

Он добавил, что указанная инструкция направлена в заинтересованные органы, в том числе в Министерство внутренних дел, и другие силовые структуры. начальник управления по использованию воздушного пространства Вооруженных Сил уточнил, что взаимодействие с установленным алгоритмом данной инструкции осуществляется и сейчас.