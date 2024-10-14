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Казахстанские миротворцы продолжают работу в Ливане — Минобороны

Решение об эвакуации будет приниматься совместно с Секретариатом ООН.

Источник: Пресс-служба Минобороны Казахстана

АСТАНА, 14 окт — Sputnik. Министерство обороны прокомментировало ситуацию с миротворцами в Ливане.

«Казахстанские миротворцы в лице трех штабных офицеров продолжают работать в штатном режиме в Ливане. Обострение обстановки находится на удалении от их мест несения службы», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что при эскалации ситуации вопрос эвакуации казахстанских военнослужащих будет приниматься совместно с Секретариатом ООН и руководством миссии. Ведомство постоянно находится на связи с ними.

Временные силы ООН в Ливане сообщили об обстрелах главного штаба и опорных пунктов израильской армией, двое миротворцев получили ранения в конце прошлой недели.

А в воскресенье миротворцы миссии ООН в Ливане заявили, что три подразделения ЦАХАЛ пересекли «голубую демаркационную линию» и углубились на ливанскую территорию около деревни Рамья.