Казахстанские миротворцы продолжают работу в Ливане — Минобороны

АСТАНА, 14 окт — Sputnik. Министерство обороны прокомментировало ситуацию с миротворцами в Ливане.
«Казахстанские миротворцы в лице трех штабных офицеров продолжают работать в штатном режиме в Ливане. Обострение обстановки находится на удалении от их мест несения службы», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны добавили, что при эскалации ситуации вопрос эвакуации казахстанских военнослужащих будет приниматься совместно с Секретариатом ООН и руководством миссии. Ведомство постоянно находится на связи с ними.
Временные силы ООН в Ливане сообщили об обстрелах главного штаба и опорных пунктов израильской армией, двое миротворцев получили ранения в конце прошлой недели.
А в воскресенье миротворцы миссии ООН в Ливане заявили, что три подразделения ЦАХАЛ пересекли «голубую демаркационную линию» и углубились на ливанскую территорию около деревни Рамья.