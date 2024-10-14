Казахстанские миротворцы продолжают работу в Ливане — Минобороны

«Казахстанские миротворцы в лице трех штабных офицеров продолжают работать в штатном режиме в Ливане. Обострение обстановки находится на удалении от их мест несения службы», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что при эскалации ситуации вопрос эвакуации казахстанских военнослужащих будет приниматься совместно с Секретариатом ООН и руководством миссии. Ведомство постоянно находится на связи с ними.