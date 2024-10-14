Губернатор Кондратьев поздравил православных Кубани с праздником Покрова Пресвятой Богородицы

Он отметил, что вера помогала нашим людям с честью проходить через испытания во все времена, а Покров — для казачьего края один из главных праздников. «В этот день мы обращаемся к Пресвятой Богородице с просьбами о здоровье и процветании для наших семей и нашей земли. Этот праздник символизирует надежду, защиту и любовь», — отмечается в поздравительном сообщении в Telegram-канале Кондратьева.
Губернатор пожелал жителям края мира и добра.
Покров Пресвятой Богородицы — один из великих православных праздников, который отмечается 1 октября по юлианскому календарю (14 октября по григорианскому календарю) преимущественно в русском православии. Он известен на Руси с конца XII века и считается символом особого покровительства Богоматери русской земле. На этот праздник ранее было принято угощать гостей и соседей пирожками или булочками. Согласно поверью, искренняя щедрость в этот день приводит к достатку в будущем.