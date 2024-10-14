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За подрыв Крымского моста объявили в розыск граждан Грузии и Украины. Военная операция, день 964-й

Следствие объявило граждан Грузии и Украины в розыск за подрыв Крымского моста в 2022-м. В Госдуму внесут законопроект о бесплатном проезде к месту отпуска для участников спецоперации. Власти сообщили, что из Курской области эвакуировали более 112 тыс. человек. Вступление Украины в НАТО вызовет третью мировую, заявил глава МИД Венгрии. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:45 Над Донецком и Макеевкой за неделю сорвали 121 атаку украинских дронов — УФСБ России по ДНР.

Подавить беспилотники удалось с помощью системы защиты воздушного пространства «Купол Донбасса».

8:35 Венгрия против вступления Украины в НАТО, это вызовет третью мировую — глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Если Украина станет членом НАТО, это будет означать прямую конфронтацию между НАТО и Россией. А это будет означать третью мировую войну. Мы просто хотим этого избежать».

8:30 На Украине всех парней от 16 до 25 лет будут автоматически ставить на военный учет при получении ими паспорта без посещения военкомата и медкомиссии — украинское издание «Страна».

То же касается тех, кто уехал за границу.

8:15 Минобороны показало работу морских пехотинцев в курском приграничье:

8:10 Из Курской области эвакуировали всего 112 337 человек — омбудсмен Татьяна Москалькова
Из них 12 328 беженцев живут в ПВР, лечебных и социальных учреждениях, детских лагерях разных регионов. Остальные нашли жилье в эвакуации самостоятельно.

«И есть порядка 40 тысяч жителей, которые отказались эвакуироваться либо уже вернулись в места постоянного проживания. Некоторые буквально в бронежилетах копали картошку на своих огородах», — уточнила она.

8:05 Российское следствие объявило в розыск по делу о подрыве Керченского моста в 2022 году граждан Грузии и Украины — ТАСС со ссылкой на материалы дела.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 964-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.