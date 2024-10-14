За подрыв Крымского моста объявили в розыск граждан Грузии и Украины. Военная операция, день 964-й

Следствие объявило граждан Грузии и Украины в розыск за подрыв Крымского моста в 2022-м. В Госдуму внесут законопроект о бесплатном проезде к месту отпуска для участников спецоперации. Власти сообщили, что из Курской области эвакуировали более 112 тыс. человек. Вступление Украины в НАТО вызовет третью мировую, заявил глава МИД Венгрии. «Газета.Ru» ведет хронику событий.