Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отмечает 55-летие

14 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отмечает день рождения. Сегодня главе региона исполнилось 55 лет, более 10 из которых он провел с нами. В Волгоград человек со звездой Героя на груди приехал, когда ему было 44 года, и мы совсем ничего не знали о нем. Первый день в должности был очень яркими и богатыми на высказывания. Многие могли подумать, что Бочаров заигрывает с волгоградцами и хочет оставить о себе какое-то особое впечатление. Сегодня мы вспомнили все, что в тот день сказал тогда еще исполняющий обязанности губернатора, и поняли, что за 10 лет изменилось очень многое. Огромные перемены — в Волгоградской области с подачи Бочарова. И только он остался верным себе и своим словам. И делает все эти годы то, что наобещал нам в первый день.