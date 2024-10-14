Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отмечает 55-летие

14 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отмечает день рождения. Сегодня главе региона исполнилось 55 лет, более 10 из которых он провел с нами. В Волгоград человек со звездой Героя на груди приехал, когда ему было 44 года, и мы совсем ничего не знали о нем. Первый день в должности был очень яркими и богатыми на высказывания. Многие могли подумать, что Бочаров заигрывает с волгоградцами и хочет оставить о себе какое-то особое впечатление. Сегодня мы вспомнили все, что в тот день сказал тогда еще исполняющий обязанности губернатора, и поняли, что за 10 лет изменилось очень многое. Огромные перемены — в Волгоградской области с подачи Бочарова. И только он остался верным себе и своим словам. И делает все эти годы то, что наобещал нам в первый день.
НОЧНЫЕ СОВЕЩАНИЯ И РАБОТА В ПРАЗДНИКИ.
При Андрее Бочарове в администрации региона сложилась новая традиция: совещания могут проходить ночью, вечером 31 декабря или утром 1 января, а рабочий день у людей, окружающих главу региона, может начаться в 6, а то и в 5 утра, если это нужно Родине.
— Чувствую, нам с вами придется сутками работать. И все равно проблемы будут оставаться. Я уже сказал действующему правительству: вы будете нести персональную ответственность за ту деятельность, за которую получаете заработную плату, — сходу заявил Бочаров. С тех пор многие в администрации действительно работают без выходных и праздников.
А с ночного совещания он начал свой первый рабочий день. Вечером 2 апреля 2014 года Бочаров прилетел в Волгоград. Из аэропорта он отправился на Мамаев курган, после чего провел первую встречу с коллегами в своем новом кабинете. А уже поздней ночью на совещание к губернатору вызвали руководителей всех силовых ведомств региона. На встрече присутствовали глава регионального ГУ МВД Александр Кравченко, ФСБ — Сергей Блинов, Следственного комитета — Михаил Музраев, МЧС — Олег Гребенюк, прокуратуры — Владимир Чуриков, председатели областного и арбитражного судов Николай Подкопаев и Анатолий Ермолаев, а также начальник Волгоградского гарнизона Александр Лапин. Обсуждали безопасность — город только недавно пережил три теракта. А также борьбу с коррупцией.
— Борьба с любыми фактами коррупции на всех уровнях власти и во всех сферах деятельности должна быть бескомпромиссно жесткой — необходимо пресекать подобные действия немедленно, невзирая на чины, должности и звания, — заявил тогда Андрей Бочаров.
Сегодня все понимают, что тогда губернатор точно не шутил.
МЕСТНАЯ КОМАНДА.
Многие переживали с первых дней, что заезжий губернатор привезет в регион чиновников «вахтовиков», но Бочаров сходу пообещал, что команда будет местная.
— Я не собираюсь завозить сюда сторонних специалистов, — в первый рабочий день в Волгограде заявил Андрей Бочаров. — И это касается не только вопросов сельского хозяйства. Заставить Родину любить нельзя. Если это будет в основе, то и получаться все будет. Научить можно чему-то профессионально, но не заставить любить. Возможно, где-то и есть специалисты лучше, но потенциал Волгоградской области очень высок, и на сегодняшний день не востребован.
Можно сказать, что губернатор остался верен себе, и в администрации региона подавляющие большинство специалистов и руководителей — местные. Припоминали губернатору за эти годы разве что Александра Сивакова, уроженца Брянской области, которого он «забрал» из мэрии и сделал своим заместителем и председателем комитета экономики. Но из чиновников Сиваков уже давно ушел.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА.
«Бюджет я за ночь посмотрел. Он очень тяжелый. Но поддержка из федерального центра идет. Будем работать, чтобы она была больше» — сказал в первый же день Бочаров и, действительно, ни разу не стеснялся попросить денег ни у приезжающих в регион министров, ни у президента. Очень многое построено в области с участием федеральных средств после того, как Бочаров грамотно презентовал свои мечты и планы.
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ.
А дальше ничего необычного. Как мы уже поняли, Бочаров — человек слова. И как и в предыдущие 10 лет, планирует и дальше работать и заставлять чиновников отрабатывать свои зарплаты. Об этом он снова напомнил в прошлом году:
«В ближайшие 10 лет нам придется очень, очень сильно потрудиться, попотеть, чтобы мечта стала реальностью. Нам с вами, уважаемые руководители, надо меньше жаловаться на трудности, а искать и находить пути решения проблемных вопросов. Больше верить в себя, в свою страну, в свои трудовые коллективы, в Волгоградскую область, в жителей Волгоградской области».