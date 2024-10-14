Власти запретили выдавать партии «Возрождение» тираж агитационных листовок

«Партия “Возрождение” как зарегистрированный участник референдума имеет право печатать агитационные материалы. Они оплачены, все сделано по закону, но нам их не хотят выдавать. […] Пока вы не можете нам объяснить ничего, мы расцениваем это как политический заказ», — заявила председатель партии «Возрождение» Наталья Параска.