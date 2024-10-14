Власти запретили выдавать партии «Возрождение» тираж агитационных листовок

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Активистам оппозиционной партии «Возрождение», входящей в блок «Победа», поздно вечером в воскресенье не позволили забрать из типографии уже напечатанный тираж агитационных газет с призывом голосовать «нет» на конституционном референдуме, объявленном президентом Майей Санду.
Примерно в 21.00, когда активисты прибыли в типографию за листовками, туда также приехали представители Налоговой службы и полицейские.
Как выяснилось, полицию вызвали именно налоговики по причине обнаружения «подозрительных лиц» на территории типографии.
Выезд из типографии был заблокирован полицией, а активистам партии запретили забрать напечатанную продукцию, ссылаясь на некое письмо вице-председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павла Постикэ, в котором он «не рекомендует» выдавать агитматериал.
«Партия “Возрождение” как зарегистрированный участник референдума имеет право печатать агитационные материалы. Они оплачены, все сделано по закону, но нам их не хотят выдавать. […] Пока вы не можете нам объяснить ничего, мы расцениваем это как политический заказ», — заявила председатель партии «Возрождение» Наталья Параска.
По ее словам, письмо Павла Постикэ носит рекомендательный характер и не имеет никакой законной силы.
Депутат парламента и один из лидеров политформирования Ирина Лозован назвала происходящее «диктатурой» в исполнении правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).
«️Все, что можно было нарушить, сегодня нарушается. Это диктатура! Почему другим партиям можно печатать, разносить свои агитационные материалы, а законно зарегистрированной как участник референдума партии “Возрождение” — нельзя?» — подчеркнула Лозован.
Представители партии остались в типографии на ночь, поскольку сотрудник Налоговой службы пообещала предоставить письменное обоснование запрета на выдачу листовок.
Выборы президента Молдовы, а также конституционный референдум назначены на 20 октября нынешнего года.