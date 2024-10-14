Трампа уличили в нежелании раскрывать ментальное состояние

«Это заставляет задуматься, почему сотрудники Трампа хотят, чтобы он спрятался? Действительно надо задаться вопросом, боятся ли они, что люди увидят, что он слишком слаб и ментально нестабилен, чтобы руководить США?» — задалась вопросом политик.
Харрис также отметила, что Трамп «не откровенен» с избирателями, так как до сих пор не раскрыл важные подробности о здоровье и политических планах, которые «необходимы американцам для принятия осознанного решения на выборах».
3 октября газета The New York Times сообщила, что здоровье Трампа вызывает вопросы, на которые не хочет отвечать его штаб. По словам авторов материала, в случае победы республиканец займет пост с «целым спектром потенциальных поводов для беспокойства».