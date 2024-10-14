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«Форма мягкой коррупции»: Евросоюз профинансирует поддержку «гражданского общества» и гендерного равенства в Молдавии

Как стало известно RT, Европейская комиссия выделит €500 тыс. на развитие «гражданского общества» и миграционных институтов в Молдавии. Совместно с Министерством внутренних дел республики Брюссель планирует финансировать программы, направленные на «выстраивание мостов» между гражданским обществом и МВД. Таким образом бюрократы ЕС формируют в молдавской среде лояльный пул общественников, а также мягко коррумпируют правоохранительные органы, считают эксперты.

Источник: РИА "Новости"

Конкурс проводится в рамках программы «Поддержка организаций гражданского общества в Республике Молдова в сфере внутренних дел». Заявка на проведение размещена на портале Европейского союза, RT ознакомился с её содержанием.

В тендерной документации от имени Европейской комиссии декларируется, что организации гражданского общества в Молдове играют важную роль в процессе интеграции страны в ЕС, что они способствуют развитию эффективного управления, демократических институтов, защите прав человека и основных свобод, а также содействуют проведению ключевых отраслевых реформ.

«Высокие стандарты»

Особая роль в тендерной документации отводится реформе МВД Молдовы. В частности, предполагается развивать кадровый потенциал органов внутренних дел, чтобы их сотрудники «трудились на благо всех жителей Молдавии, в соответствии с самыми высокими стандартами ЕС».

В документе говорится о выполнении задач в области обеспечения безопасности, управления рисками в чрезвычайных ситуациях, работы в миграционной сфере. Отдельное внимание в программе уделяется поддержке «гендерных стандартов» среди правоохранителей.

Всего в рамках программы на поддержку «гражданского общества» выделяется €500 тыс.

«База лояльных»

Декларируемые комиссией цели могут служить лишь прикрытием для достижения реальных задач, полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, европейское финансирование НКО в Молдавии направлено прежде всего на формирование подконтрольной политической клиентелы.

«Всё это на самом деле форма “мягкой коррупции”, когда структуры Евросоюза занимаются созданием клиентов на местах».

заявил он в беседе с RT.

Брутер полагает, что, расширяя клиентскую базу, западные структуры получают возможность «расстановки кадров» и проникновения в органы власти, в том числе правоохранительные.

«Понятно, что это происходит на фоне разговоров о вступлении республики в ЕС. Таким образом, видимо, формируется база из лояльных активистов. Тем более что, кроме как из фондов ЕС, местному гражданскому обществу неоткуда получать финансирование», — отмечает эксперт.

Атлантическое влияние

Готовящаяся реформа не прецедент, а лишь одно из звеньев в цепи поэтапного усиления влияния Евросоюза и США на внутреннюю политику Молдовы. Ранее RT писал, как Еврокомиссия собиралась направить €1 млн на содействие проведению реформ в сфере СМИ и «повышение устойчивости общества к дезинформации» в Молдавии.

На самом деле речь шла не о защите от дезинформации, а о влиянии на общественное мнение и, в частности, на позицию относительно объединения республики со входящей в НАТО Румынией, подчёркивали эксперты.

Госдепартамент США также планировал реализовать программу, направленную на создание «конкурентоспособных демократических систем» и защиту прав человека в Молдавии. Российские политологи-американисты увидели в этом попытку «вестернизировать» страну и удержать власть президента Майи Санду, чтобы любыми способами «отторгнуть Молдавию от России».

ЕС