«Форма мягкой коррупции»: Евросоюз профинансирует поддержку «гражданского общества» и гендерного равенства в Молдавии

Конкурс проводится в рамках программы «Поддержка организаций гражданского общества в Республике Молдова в сфере внутренних дел». Заявка на проведение размещена на портале Европейского союза, RT ознакомился с её содержанием.
«Высокие стандарты»
В документе говорится о выполнении задач в области обеспечения безопасности, управления рисками в чрезвычайных ситуациях, работы в миграционной сфере. Отдельное внимание в программе уделяется поддержке «гендерных стандартов» среди правоохранителей.
Всего в рамках программы на поддержку «гражданского общества» выделяется €500 тыс.
«База лояльных»
Декларируемые комиссией цели могут служить лишь прикрытием для достижения реальных задач, полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, европейское финансирование НКО в Молдавии направлено прежде всего на формирование подконтрольной политической клиентелы.
«Всё это на самом деле форма “мягкой коррупции”, когда структуры Евросоюза занимаются созданием клиентов на местах».
Брутер полагает, что, расширяя клиентскую базу, западные структуры получают возможность «расстановки кадров» и проникновения в органы власти, в том числе правоохранительные.
«Понятно, что это происходит на фоне разговоров о вступлении республики в ЕС. Таким образом, видимо, формируется база из лояльных активистов. Тем более что, кроме как из фондов ЕС, местному гражданскому обществу неоткуда получать финансирование», — отмечает эксперт.
Атлантическое влияние
Готовящаяся реформа не прецедент, а лишь одно из звеньев в цепи поэтапного усиления влияния Евросоюза и США на внутреннюю политику Молдовы. Ранее RT писал, как Еврокомиссия собиралась направить €1 млн на содействие проведению реформ в сфере СМИ и «повышение устойчивости общества к дезинформации» в Молдавии.
На самом деле речь шла не о защите от дезинформации, а о влиянии на общественное мнение и, в частности, на позицию относительно объединения республики со входящей в НАТО Румынией, подчёркивали эксперты.
Госдепартамент США также планировал реализовать программу, направленную на создание «конкурентоспособных демократических систем» и защиту прав человека в Молдавии. Российские политологи-американисты увидели в этом попытку «вестернизировать» страну и удержать власть президента Майи Санду, чтобы любыми способами «отторгнуть Молдавию от России».