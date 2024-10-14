«Форма мягкой коррупции»: Евросоюз профинансирует поддержку «гражданского общества» и гендерного равенства в Молдавии

Готовящаяся реформа не прецедент, а лишь одно из звеньев в цепи поэтапного усиления влияния Евросоюза и США на внутреннюю политику Молдовы. Ранее RT писал, как Еврокомиссия собиралась направить €1 млн на содействие проведению реформ в сфере СМИ и «повышение устойчивости общества к дезинформации» в Молдавии.