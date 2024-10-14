День Республики в Башкирии отметили за 1,3 млн рублей

Праздничный концерт состоялся 10 октября в ГКЗ «Башкортостан», на нем присутствовал глава региона Радий Хабиров. День Республики отмечается в Башкирии 11 октября — в этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики.