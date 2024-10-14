Авианосец «Ляонин» задействован в учениях НОАК, заявили в Китае

Ранее Ли Си сообщил, что Китай в понедельник начал военные учения «Совместный острый меч-2024Б» вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова.
«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 14 октября направила авианосную группа во главе с авианосцем “Ляонин” для проведения учений с сухопутными, морскими, воздушными и ракетными силами в морскую акваторию и воздушное пространство к востоку от острова Тайвань», — заявил Ли Си, слова которого приводит министерство обороны КНР.
Отмечается, что в ходе маневров будет отработано взаимодействие кораблей и самолетов, совместное обеспечение господства в воздухе, нанесение ударов по морским и наземным целям.
Оборонное ведомство Тайваня в воскресенье сообщало, что отряд кораблей военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) во главе с авианосцем «Ляонин» достиг западной части Тихого океана, пройдя к югу от Тайваня близ пролива Баши.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.