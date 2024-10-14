В Ростове-на-Дону закрылось румынское консульство

Еще в декабре 2023 года российская сторона денонсировала соглашение об открытии представительства Румынии на Дону в качестве ответной меры на недружественные действия властей этого государства. Затем румынские дипломаты оповестили о прекращении деятельности учреждения с 14 октября.
Накануне вечером убрали висевшие у крыльца флаги Румынии и Евросоюза. С фасада сняли информационную табличку и звонок. Дверь закрыта.
В Ростове по-прежнему работают три генеральных консульства: Армении, Узбекистана и Белоруссии. Также в городе остаются почетные консулы Абхазии, Испании и Сейшельских Островов.