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В Ростове-на-Дону закрылось румынское консульство

Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону завершило свою работу, сообщает РИА Новости.

Еще в декабре 2023 года российская сторона денонсировала соглашение об открытии представительства Румынии на Дону в качестве ответной меры на недружественные действия властей этого государства. Затем румынские дипломаты оповестили о прекращении деятельности учреждения с 14 октября.

Накануне вечером убрали висевшие у крыльца флаги Румынии и Евросоюза. С фасада сняли информационную табличку и звонок. Дверь закрыта.

В Ростове по-прежнему работают три генеральных консульства: Армении, Узбекистана и Белоруссии. Также в городе остаются почетные консулы Абхазии, Испании и Сейшельских Островов.