Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит, заявил Володин

«Всё больше стран понимают, что БРИКС — это перспектива и гарантия многополярного мира. Участников и наблюдателей объединения не шантажируют, им не ставят абсурдных условий по сотрудничеству, не вмешиваются в суверенные дела этих стран, в отличие от Евросоюза. Такая политика со стороны Вашингтона и Брюсселя, как видим, привела к обратному эффекту», — подчеркнул председатель Госдумы.