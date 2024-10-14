Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит, заявил Володин

«Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит. Страны выбирают путь равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества в интересах людей, а не в угоду США и их приспешников. За БРИКС, который уже стал крупнейшим экономическим центром, — будущее», — написал Володин в своем Telegram-канале.
По словам спикера Госдумы, Сербия рассматривает вступление в БРИКС как альтернативу Евросоюзу, потому что не видит в ЕС партнера.
«Всё больше стран понимают, что БРИКС — это перспектива и гарантия многополярного мира. Участников и наблюдателей объединения не шантажируют, им не ставят абсурдных условий по сотрудничеству, не вмешиваются в суверенные дела этих стран, в отличие от Евросоюза. Такая политика со стороны Вашингтона и Брюсселя, как видим, привела к обратному эффекту», — подчеркнул председатель Госдумы.
По его словам, экономика стран БРИКС сегодня значительно превышает показатели «Большой семерки», а Евросоюз стагнирует: в Германии, Австрии, Финляндии, Эстонии сокращается ВВП, промышленность несет значительные убытки.
«Сегодня БРИКС объединяет 10 стран и 45% мирового населения. Еще более 30 государств проявляют интерес к участию в нем. На саммит БРИКС в Казани приедут представители более трех десятков стран», — заключил парламентарий.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.