Венгрия обвинила США в трате «многих миллионов долларов» на оппозицию

Власти США отвергают обвинения Венгрии в попытках вмешаться в избирательный процесс и называют подобные утверждения безосновательными. Американский посол в Венгрии Дэвид Прессман отмечал: «Венгрия выступает в поддержку кандидатов на выборах по всему миру от Польши до Бразилии и при этом осуждает иностранное вмешательство здесь, дома».