Букмекеры оценили шансы Трампа на победу в выборах в 53,7%

Всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться Трамп и Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017—2021 гг. Выборы 2020 года он проиграл демократу Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом.