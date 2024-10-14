Букмекеры оценили шансы Трампа на победу в выборах в 53,7%

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Букмекеры оценивают вероятность победы кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа на президентских выборах в среднем в 53,7%. Об этом сообщил портал Election Betting Odds.
По его данным, шансы на успех вице-президента США Камалы Харрис составляют в среднем 45,7%.
Однако, согласно последним опросам общественного мнения, Харрис, претендующая на высший государственный пост от демократов, опережает Трампа. Так, в соответствии с исследованием, проведенным
Всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться Трамп и Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017—2021 гг. Выборы 2020 года он проиграл демократу Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом.