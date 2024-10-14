Зарплата военных в Казахстане изменится в ближайшие годы

«Согласно статье 220 Социального кодекса РК, военным пенсионерам по выслуге лет предоставлено право на единовременное использование остатков пенсионных накоплений в полном объеме на улучшение жилищных условий и оплату лечения. Кроме того, под руководством заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой прорабатывается вопрос повышения пенсионных выплат за выслугу лет для вновь выходящих на пенсию военнослужащих из расчета 60−75% от денежного содержания вместо нынешних 50−65%. В целях материального стимулирования военнослужащих 27 сентября 2024 года постановлением правительства Республики Казахстан предусмотрен переход на новую систему оплаты труда сотрудников силовых органов, по которому в течение двух лет (2025−2026 годы) будет осуществлено постепенное повышение должностных окладов военнослужащих в среднем на 48,2%».