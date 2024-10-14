Мэр Казани о проведении саммита БРИКС: «К нам будет приковано внимание всего мира»

Ильсур Метшин отметил, что проведение мероприятия в столице Татарстана способствовало увеличению вложения в инфраструктуру города. Только на дороги и благоустройство было выделено почти 8 млрд рублей — это прямые инвестиции бюджетов всех уровней, но цифра значительно больше. «И дороги, и благоустройство главы делегаций с собой не увезут. Все останется жителям», — сказал мэр. Он напомнил, что к саммиту в Казани рекордно благоустроят 18 парков и скверов: «Среди обновленных пространств нет повторяющихся, у каждого своя история, дизайн и архитектура, мы прошли большую дорогу. Если пять лет назад был один уровень реализации объектов, на сегодня это совершенно другой уровень, который оценили или еще оценят жители».