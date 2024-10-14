Мэр Казани о проведении саммита БРИКС: «К нам будет приковано внимание всего мира»

В саммите стран БРИКС в Казани примут участие главы порядка 30 стран, руководители нескольких международных организаций, в том числе ООН. В истории самого объединения таких масштабных мероприятий еще не было — за переговорами будет следить весь мир. На аппаратном совещании мэр Ильсур Метшин поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие и заверил, что город осознает всю ответственность и продолжает готовиться к проведению мероприятия.
«Совсем скоро Казань будет принимать самое главное политическое событие года — саммит стран БРИКС. Подготовка вышла на завершающую стадию. На всех объектах находятся передовые группы, службы протокола глав стран-делегатов. Безусловно, на три дня Казань станет местом проведения самого главного политического события. К нам будет приковано внимание всего мира. Страны, объединенные идеологией многополярного мира, будут обсуждать будущее мироустройство. Значимость предстоящих трех дней сложно переоценить».
Ильсур Метшин отметил, что проведение мероприятия в столице Татарстана способствовало увеличению вложения в инфраструктуру города. Только на дороги и благоустройство было выделено почти 8 млрд рублей — это прямые инвестиции бюджетов всех уровней, но цифра значительно больше. «И дороги, и благоустройство главы делегаций с собой не увезут. Все останется жителям», — сказал мэр. Он напомнил, что к саммиту в Казани рекордно благоустроят 18 парков и скверов: «Среди обновленных пространств нет повторяющихся, у каждого своя история, дизайн и архитектура, мы прошли большую дорогу. Если пять лет назад был один уровень реализации объектов, на сегодня это совершенно другой уровень, который оценили или еще оценят жители».
Мэр добавил, что изменения происходят планомерно во всех районах: в Московском — благоустроен бульвар по улице Серова, Ново-Савиновский — завершает работу на территории Большого Чайкового озера, в Советском — 6,5 тысячи растений высадили в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ. «Каждый такой объект — это не только благоустройство, но и укрепление зеленого каркаса города, развитие прогулочных и спортивных зон, а значит — укрепление здоровья жителей», — обратил внимание Ильсур Метшин.
В преддверии саммита на улицах Казани высадили 56 тысяч деревьев и 41 тысячу кустарников, разбили цветники на площади 15 тыс. кв.м, вывесили 2 тысячи кашпо. Также заменили 26 км кабельной линии, свыше тысячи опор и 3700 светильников. Работы проводились и на протоке Булак, где обновили фонтанное хозяйство. Выполнена реконструкция улицы Баумана. Отремонтировали 29 участков дорог, 12 лестниц и 21 подпорную стену. Заменили лифты в шести надземных пешеходных переходах. Заменили 52 км сетей — работа продолжается, всего работы развернутся на коммуникациях протяженностью 64 км.
Город получил 100 новых автобусов, всего планируется заменить 157. Они будут с кондиционерами, зарядками и видеокамерами. Также в Казани начнут курсировать 39 новых троллейбусов. «Безусловно это важно и нужно для города. Все это — наследие каждого международного мероприятие, которое служит жителям, выливается и в нематериальное наследие. Это авторитет города, его узнаваемость, желание инвесторов вкладываться город, который развивается, постоянно является местом проведения больших событий международного масштаба, рост турпотока со всеми вытекающими экономическими последствиями. Самое главное — это гордость города и казанцев за себя, за уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне», — подчеркнул Ильсур Метшин.
Он добавил, что сегодня Казань входит в число лучших городов страны по разным показателям. Столица РТ шла к этому долго. Такую огранку город получил благодаря мероприятиям, которые при поддержке страны и республики проводятся в Казани. «С каждым событием мы нарабатывали компетенции. На сегодня набран хороший темп, но сейчас важно сконцентрировать внимание на проведении саммита БРИКС. По городу гости будут судить о сегодняшней России. Мы все осознаем ответственность и готовимся», — резюмировал мэр. Он отметил, что организация мероприятия подразумевает соблюдение строгого протокола — силовые структуры переведены в повышенную готовность.