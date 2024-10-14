Начались масштабные учения ядерных сил НАТО на севере Европы

Как заявил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко, Россия учитывает, что в военно-техническом смысле НАТО идет по пути повышения роли ядерного оружия в стратегии альянса. Он напомнил, что бывший генсек этой организации Йенс Столтенберг некоторое время назад говорил о модернизации ядерного оружия, в том числе американских авиабомб, размещенных в европейских странах.