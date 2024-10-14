Начались масштабные учения ядерных сил НАТО на севере Европы

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Учения ядерных сил НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) с участием двух тысяч военнослужащих из 13 государств альянса и до 60 военных самолетов стартовали в понедельник на севере Европы, передает РИА Новости.
Ранее генсек альянса Марк Рютте рассказал, что учения пройдут, в основном, в Великобритании, в Северном море, а также в Бельгии и Нидерландах. Маневры, отметил чиновник, должны продемонстрировать «любому противнику», что НАТО готова ответить на любые угрозы.
Согласно заявлению альянса, учения плановые, к ним готовились более года, боевое оружие в них использовать не планируют.
В двухнедельных учениях будет задействовано восемь авиабаз. В маневрах задействуют различные самолеты, способные нести ядерное оружие, бомбардировщики, истребители сопровождения и дозаправщики, самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы.
Несмотря на то, что НАТО называет свои учения плановыми, антивоенные организации критикуют их проведение в условиях международной напряженности.
Как заявил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко, Россия учитывает, что в военно-техническом смысле НАТО идет по пути повышения роли ядерного оружия в стратегии альянса. Он напомнил, что бывший генсек этой организации Йенс Столтенберг некоторое время назад говорил о модернизации ядерного оружия, в том числе американских авиабомб, размещенных в европейских странах.
По словам дипломата, в Москве учитывают «всю совокупность факторов, влияющих на стратегическую стабильность, нашу безопасность и обороноспособность» и с этой целью в настоящий момент идет процесс обновления Основ госполитики России в области ядерного сдерживания.
Президент России Владимир Путин 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию объявил об обновлении «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания». Президент указал, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.
Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету, уточнил глава государства.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, изменения в российской ядерной доктрине — сигнал недружественным странам. По его словам, здравомыслящие главы государств и ранее понимали серьезность заявлений Путина, тем более когда речь идет о «такой беспрецедентной конфронтации», которую спровоцировало прямое участие западных стран в украинском конфликте.