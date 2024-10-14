Губернатор остался недоволен подготовкой новосибирских дорог к зиме

— В Новосибирской области завершается подготовка к наступлению зимнего сезона. Дополнительно на этот зимний период пока ничего не сделано. Будут применяться те же методы, что и в прошлом году. Но на дорогах будет усилено качество и объем ремонта дорог, — сообщил Анатолий Костылев.