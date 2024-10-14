Губернатор остался недоволен подготовкой новосибирских дорог к зиме

Губернатора Новосибирска Андрея Травникова не устроил доклад министра транспорта и дорожного хозяйства о подготовке дорог к зимнему сезону. Об этом стало известно на оперативном совещании в Правительстве 14 октября.
— В Новосибирской области завершается подготовка к наступлению зимнего сезона. Дополнительно на этот зимний период пока ничего не сделано. Будут применяться те же методы, что и в прошлом году. Но на дорогах будет усилено качество и объем ремонта дорог, — сообщил Анатолий Костылев.
Исходя из доклада, в Новосибирске на сегодняшний день не хватает 530 единиц дорожной спецтехники и 131 тонн смесей для ремонта. В Кировском, Ленинском и Центральном районах отсутствуют площадки для складирования снега.
По контролю ямочного ремонта ввели фото- и видео- фиксацию. С помощью нее будут подтверждать наличие ям и осуществлять выезды для ремонта.
Андрея Травникова такой ответ не устроил. Он потребовал от министра транспорта и дорожного хозяйства подготовить новый доклад о дополнительных мероприятиях, которые были подготовлены за лето или будут осуществлены зимой.
В Новосибирске 11 октября закончили ремонт проблемного участок Толмачевского шоссе. Также в Новосибирской области отремонтируют участок дороги «Инская — Барышево» — 39 км трассы «К-19 ₽» за 663 миллиона рублей.
Валерия ПЛЮСНИНА.