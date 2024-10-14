Метшин: Затраты на подготовку Казани к саммиту БРИКС превышают 8 млрд рублей

«Важно ли это для города? Безусловно. Нужно ли это нашим жителям? Конечно же, нужно. Все это — наследие каждого международного мероприятия, которое служит нашим жителям. Это авторитет города, его узнаваемость, желание инвесторов инвестировать в город, который развивается, постоянно становится местом больших событий российского международного масштаба. Это рост туристического потока со всеми вытекающими экономическими последствиями. Ну и самое главное, это гордость города и казанцев за себя».