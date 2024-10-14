Боррель призвал Израиль прекратить нападки на Гутерриша

10 октября UNIFIL сообщила об обстрелах своего главного штаба и опорных пунктов израильскими военными. По данным UNIFIL, двое миротворцев получили ранения. Армия Израиля в свою очередь заявила, что ее войска вели огонь по цели, представлявшей для них угрозу и находившейся рядом с позицией UNIFIL, и миротворцы пострадали случайно. При этом военные отметили, что заранее предупреждали силы ООН о предстоящих боях и предписывали им «укрыться в защищенном помещении».