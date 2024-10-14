Боррель призвал Израиль прекратить нападки на Гутерриша

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал Израиль прекратить нападки на генсека ООН Антониу Гутерриша, поскольку не он принимает решения о присутствии миссии ООН в Ливане, а Совет безопасности ООН. Соответствующее заявление Боррель сделал по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.
«Прекратите обвинять генсека ООН. Это не он, а Совет безопасности ООН принимает решения о том, останется ли миссия ООН в Ливане», — заявил Боррель.
Он подчеркнул, что все страны ЕС уже призвали Израиль прекратить атаковать миротворцев ООН. По его словам, согласовать этот общий призыв 27 стран ЕС смогли лишь «после многочасовых дискуссий в воскресенье».
В воскресенье Нетаньяху обратился к Гутерришу с требованием немедленно вывести миротворцев Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) из зоны боевых действий в районе ливано-израильской границы. По его версии, миротворцы ООН, оставаясь на своих позициях, «становятся заложниками» вооруженных отрядов шиитской организации «Хезболлах», против которых направлены действия израильских войск.
10 октября UNIFIL сообщила об обстрелах своего главного штаба и опорных пунктов израильскими военными. По данным UNIFIL, двое миротворцев получили ранения. Армия Израиля в свою очередь заявила, что ее войска вели огонь по цели, представлявшей для них угрозу и находившейся рядом с позицией UNIFIL, и миротворцы пострадали случайно. При этом военные отметили, что заранее предупреждали силы ООН о предстоящих боях и предписывали им «укрыться в защищенном помещении».
23 сентября Израиль приступил к проведению операции «Стрелы севера» против формирований «Хезболлах», в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам организации на ливанской территории. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.